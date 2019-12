Altri guai per la “banda di zia Ketty”

Contestate nuove truffe ai danni di scuole ed enti religiosi in tutta Italia

Nuovi guai per alcuni dei componenti della “banda di zia Ketty” e per i loro complici. Lo scorso maggio i carabinieri della compagnia di Oltre Dora li avevano arrestati con l’accusa di aver messo in piedi una vera e propria fabbrica delle truffe ai danni di scuole ed enti religiosi, talmente ben organizzata che al vertice c’era una donna – da loro chiamata “zia Ketty” – che riusciva a gestire il tutto nonostante fosse ai domiciliari dall’altra parte d’Italia.

Nel mirino c’erano preti e suore, raggiunti al telefono da un finto direttore di banca che li convinceva a versare migliaia di euro sulle Poste pay intestate a vari prestanome. All’epoca era stata applicata un’ordinanza di misura cautelare a 12 indagati, 4 dei quali finiti in carcere, accusati di aver truffato in pochi mesi 86 parrocchie, conventi e case di riposo di tutta Italia, ai quali hanno sottratto oltre 400mila euro.

Un’analoga operazione è stata condotta ieri dai carabinieri di Potenza ai danni di 16 persone di Moncalieri, Torino e Catania accusati a vario titolo di estorsione, autoriciclaggio e truffe consumate e tentate ai danni di asili nido e case di riposo in tutta Italia. Nel dettaglio, gli indagati dovranno rispondere di cinque estorsioni ed altre 132 tentate. Lo stratagemma era identico a quello che già era stato contestato loro a maggio: alle vittime si chiedevano somme di denaro con la minaccia infondata della mancata erogazione di contributi ministeriali.

L’indagine è partita dopo la denuncia di una scuola paritaria della provincia di Potenza che aveva già subito due estorsioni e continuava a ricevere richieste di versamenti. In carcere sono finiti Mirko Cicirello di Torino e Alfio Cangelosi di Moncalieri. Arresti domiciliari per sei persone e obbligo di presentazione per le altre otto.