Altri sette titoli per la PC Engine Core Grafx mini!

Konami ha svelato altri sette titoli che faranno parte della line-up per la console PC Engine Core Grafx mini in arrivo nei prossimi mesi. I titoli aggiuntivi includono l’horror beat ‘em up Splatterhouse, il classico sparatutto Galaga ’88 e lo sparatutto fantasy Seirei Senshi Spriggan.

La versione compatta della classica console del 1987 attualmente include 57 retro game includendo la lineup di titoli del TurboGrafx-16 e del PC Engine. Splatterhouse è stato aggiunto alla line-up del TurboGrafx-16 mentre sei retro game sono stati aggiunti al PC Engine. La console sarà venduta esclusivamente da Amazon al Prezzo di €109.99 dal 19 marzo 2020, e sono già disponibili i preordini.

La line-up completa del TurboGrafx-16, nella versione in inglese, include ora 25 giochi:

Air Zonk

Alien Crush

Blazing Lazers

Bomberman ‘93

Bonk’s Revenge

Cadash

Chew-Man-Fu

Dungeon Explorer

J.J. & Jeff

Lords Of Thunder

Military Madness

Moto Roader

Neutopia

Neutopia II

New Adventure Island

Ninja Spirit

Parasol Stars

Power Golf

Psychosis

R-Type

Soldier Blade

Space Harrier

Splatterhouse

Victory Run

Ys Book I&II

Per coloro che vogliono provare l’esperienza completa con il PC Engine, ci saranno 32 giochi nella loro versione originale in giapponese che saranno giocabili con il PC Engine Core Grafx mini e includono:

Akumajō Dracula X Chi No Rondo

Aldynes

Appare! Gateball

Bomberman ‘94

Bomberman Panic Bomber

Chō Aniki

Daimakaimura

Dragon Spirit

Dungeon Explorer

Fantasy Zone

Galaga ‘88

Ginga Fukei Densetsu Sapphire

Gradius

Gradius II – Gofer No Yabō –

Jaseiken Necromancer

Nectaris

Neutopia

Neutopia II

Ninja Ryūkenden

PC Genjin

Salamandr

Seirei Senshi Spriggan

Snatcher

Spriggan Mark 2

Star Parodier

Super Darius

Super Momotarō Dentetsu II

Super Star Soldier

The Genji and the Heike Clans

The Kung Fu

The Legend of Valkyrie

Ys I・II

Il giorno del lancio saranno anche disponibili delle periferiche opzionali che includono:

Turbo Controller per il Core Grafx mini , un controller con funzioni di sparo automatico

, un controller con funzioni di sparo automatico Multi Tap per il Core Grafx mini, che permette di giocare in 5 persone in multiplayer

Il PC Engine Core Grafx mini sarà disponibile in un numero selezionato di nazioni europee. Due versioni aggiuntive saranno disponibili nel Nord America ed in Giappone, chiamate rispettivamente TurboGrafx-16 mini e PC Engine mini.

Le console originali sono conosciute per avere introdotto per la prima volta alcune caratteristiche, come essere la prima console equipaggiata con il lettore CD-ROM e la prima a offrire la possibilità di giocare in 5 con il multi-tap. Ancora più importante comunque è stato il fatto che la console è diventata uno degli oggetti collezionabili più desiderati per la line-up di titoli di qualità, molti dei quali saranno riproposti in questa edizione della console.