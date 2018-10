Altro che 500, probabilmente al suo interno hanno inserito – chissà come – il motore di un’auto da corsa. La piccola macchinina, infatti, quando inizia a spingere lascia tutti di stucco, seminando chiunque sull’autostrada.

L’autore del filmato non riesce a trattenere le risate. Dopo aver tallonato la 500 a lungo, magari imprecando perché non gli lasciava spazio, la vede scappar via all’orizzonte: una 500 modificata.