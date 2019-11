Ricordate il vecchio campanello da bici? Adesso ormai lo usano in pochi. Tra i rumori della città e i ritmi frenetici della vita moderna, il rischio è quello che non lo senta più nessuno. E allora, cosa inventarsi per far spostare i pedoni invadenti?

La risposta potrebbe essere in questo video e nella geniale intuizione di un ciclista evidentemente esasperato: una maxi sirena con tanto di bombola, a prova delle orecchie più distratte.