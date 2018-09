Altro caso di legionella a Torino: morta un’anziana di 83 anni

La pensionata, rientrata di recente dalle vacanze trascorse in Liguria con la famiglia, si è spenta domenica all'ospedale Maria Vittoria

Una pensionata di 83 anni è morta a Torino dopo aver contratto la legionella. Si tratta del secondo caso in pochi giorni: prima era toccato alla 61enne Patrizia Delaurenti, morta alla clinica Fornaca dopo 12 giorni di agonia.

Entrambi i casi hanno lo stesso comune denominatore, ovvero il fatto che le donne erano rientrate dalle vacanze.

Delaurenti era stata con la famiglia in Costa Azzurra; la 83enne in Liguria. L’anziana si è spenta domenica all’ospedale Maria Vittoria, dove le erano stati diagnosticati i sintomi di una polmonite. Inutili tutti i tentativi per contrastare il batterio-killer.