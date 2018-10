Un ristorantino da paura. Con delle “cucine” in cui le più basilari norme igieniche non sono assolutamente rispettate. Sono immagini che fanno senso quelle contenute in questo video, che ritrae due donne intese a impastare.

Una si gratta la schiena con il mattarello che poi passa nella farina, l’altra addirittura si scaccola il naso per poi maneggiare le pietanze. Realtà o fake news? Nel dubbio, meglio cestinare nome e indirizzo del ristorante.