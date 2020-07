Altro dramma di famiglia a Pallanzeno: madre uccide figlio a coltellate

Dramma di famiglia anche nel Verbano-Cusio-Ossola, a Pallanzeno. Una donna di 67 anni, Vittoria Gualdi, ha ucciso con cinque coltellate il figlio 49enne, Elvis Motetta, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto in un appartamento al terzo piano di uno stabile in pieno centro.

È stata la stessa donna a contattare il numero unico d’emergenza, confessando il tragico delitto. Anche un amico di famiglia, contemporaneamente, ha contattato le forze dell’ordine. Al loro arrivo gli agenti del commissariato di Domodossola e i sanitari del 118 hanno trovato l’uomo privo di vita. Sul posto anche la Squadra Mobile di Verbania e i tecnici della Scientifica.

In base alle prime ricostruzioni, tra la donna e il figlio c’erano state discussioni nel corso della notte. I due erano soli in casa quando è scoppiata la lite. Pochi giorni fa era morto il padre della vittima, ma non è chiaro se questo possa avere relazione con l’accaduto. Il 49enne era già conosciuto dalle forze dell’ordine.