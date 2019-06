Altro grave incidente a Torino, perde la vita uomo di 30 anni [FOTO]

Impatto fatale tra la moto su cui viaggiava e una Fiat Panda guidata da un marocchino in corso Regina Margherita

L'automobilista trasportato al pronto soccorso in codice giallo

Secondo incidente mortale nella notte a Torino. Intorno alle 1.50 circa in corso Regina Margherita, all’incrocio con corso Potenza, regolato da impianto semaforico regolarmente in funzione, si sono scontrati un motociclo Yamaha T-Max e un’auto Fiat Panda. Vano, purtroppo, l’intervento del 118.

Il motociclista, Massimiliano Ansante, un uomo di 30 anni di nazionalità italiana che percorreva corso Regina Margherita in direzione esterno città, è stato sbalzato di sella in conseguenza dell’urto ed è finito sulla pavimentazione stradale, decedendo sul posto pressoché immediatamente. La Fiat Panda percorreva corso Regina Margherita da esterno in direzione centro città e, verosimilmente, svoltava a sinistra nella carreggiata laterale est di corso Potenza verso corso Grosseto.

Nel corso dell’incidente si è infortunato anche il passeggero della Fiat Panda, trasportato con ambulanza, in codice giallo, presso il pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla pattuglia campagna 13 e da un agente della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino. Il conducente della Fiat Panda, 40enne cittadino di nazionalità marocchina, è risultato negativo all’alcoltest. La salma è stata trasportata presso il civico obitorio e i veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario.