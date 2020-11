Altro lockdown, altro rifornimento: il pusher della ‘Rivoli bene’ ci riprova e finisce in manette [FOTO E VIDEO]

E’ stato nuovamente pizzicato dagli agenti del commissariato Rivoli, il venticinquenne italiano finito in carcere già lo scorso maggio, quando era stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana di elevata qualità e della somma di 18mila euro in contanti.

Il giovane, fermato dagli agenti lo scorso giovedì mentre si spostava a bordo della sua auto di lusso per raggiungere uno stabile sito in via Magenta, ovvero il suo nuovo nascondiglio, è stato trovato in possesso di 68 grammi di hashish, 24 grammi di marijuana e 900 euro in contanti.

La perquisizione è proseguita nel sottotetto del palazzo nel quale stava per fare ingresso: qui sono stati rinvenuti ulteriori 1,5 chili di marijuana, 9 panetti di hashish per quasi un chilo, 10 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, materiale vario utile al confezionamento delle dosi.

Inoltre, nell’abitazione del giovane in corso Torino, gli agenti hanno rinvenuto altri 3.700 euro in contanti di dubbia provenienza visto che non lavora e dell’hashish in un barattolo. Il venticinquenne, per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine, aveva omesso di indicare sul citofono e sul campanello di casa il proprio nome: è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

