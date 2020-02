Altrove sì, ma non sul Nilo

In rete gira il filmato di una donna lapidata in Afghanistan per essere fuggita col fidanzato rifiutando il marito destinatole dai genitori....

In rete gira il filmato di una donna lapidata in Afghanistan per essere fuggita col fidanzato rifiutando il marito destinatole dai genitori. Neanche due anni fa una donna subì la stessa sorte in Somalia. La Cina è uno stato di polizia dove la libertà di espressione è fortemente limitata, si pratica la tortura, la pena di morte è applicata massicciamente, infuria la repressione religiosa, il popolo è spiato ovunque da telecamere a riconoscimento facciale e internet è filtrato.

Amnesty International denuncia un’indiscriminata e feroce intolleranza del dissenso in Cambogia e Thailandia, sparizioni forzate in Bangladesh e Pakistan, crimini contro l’umanità in Myanmar, dove l’esercito ha bruciato interi villaggi rohingya, uccidendo adulti e bambini e stuprando donne d’ogni età. Vogliamo venire più vicino? La Turchia (il cui esercito è accusato di orribili crimini di guerra in Siria) lascia venire dall’Arabia (paese in cui le donne vengono frustate se girano da sole) un commando che assassina e fa a pezzi un giornalista dissidente nel consolato Saudita.

La Russia di Putin uccide i dissidenti in Inghilterra col polonio. Insomma, leggete i rapporti di Amnesty International e vedrete che di stati assolutisti con cui l’Italia mantiene rapporti d’affari e diplomatici normali ce ne sono a iosa. E magari avessimo continuato a farlo con Saddam e Gheddafi! Si chiama realpolitik. Ma secondo “qualcuno” (indovinate chi) dovremmo togliere l’ambasciata solo dall’Egitto. Per via di Regeni e dell’egiziano arrestato e maltrattato al Cairo. Quell’attivista africano che studiava a Bologna e nel frattempo faceva attività sui social contro il suo governo. Fatemi capire.

