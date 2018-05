Alunno dorme in classe, prof sale sul banco e gli tira i capelli

L’alunno si addormenta durante la lezione nella Palmetto High School di Anderson e la professoressa Lisa Houston decide di svegliarlo. Un video mostra la donna che sale in piedi sul banco e gli tira i capelli, fino a destarlo, un gesto che le è costato le dimissioni.

Il video ripreso da uno studente e pubblicato sui social network è stato rilanciato da diversi media e mette in mostra i metodi di insegnamento non ortodossi della docente Lisa. La donna infatti sale sul banco, gli tira i capelli e gli mette i piedi in faccia, facendolo svegliare tra le risate generali della classe.