Alyssa Scott, una modella tutta curve

È una perfetta bikini girl e, non a caso, è una delle storiche portacolori di uno dei marchi più conosciuti nel settore, Ignite, famoso per i suoi costumi estremamente succinti e sensuali.

Alyssa Scott è una modella tutta curve che da anni fa breccia nei cuori dei naviganti del web. I suoi scatti mozzafiato fanno capolino un po’ in tutte le gallery specializzate e, guardandola, non si fa fatica a capire il perché.

Sulla spiaggia o in camera da letto, in una suite d’albergo piuttosto che in giardino, ogni location è perfetta per mettere in risalto il suo fisico perfetto e quelle curve pericolose che tanto attirano il popolo della Rete.