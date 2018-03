Alziamo la sedia

Triplice fischio. Sono finiti anche i supplementari della partita fra “il Mondo” e la vita, che erano cominciati sette anni fa con l’ingresso in campo della bestia, il cancro. Emiliano ha combattuto da vero granata “old style” cioè da leone fino all’ultimo giorno, ma la bestia questa volta non si è arresa, e ha vinto. Lui adesso “ha girato l’angolo” ma c’è, come tutte le persone che lasciano un segno nei cuori.

In fondo non c’è molta differenza fra l’essere ancora “da questa parte” ma nascosti, come Gigi Radice che è vivo, ma spento nella nebbia definitiva dell’Alzeheimer, ed essere “dall’altra parte” come Mondonico, che continuerà a vivere finché lo ricorderemo. Cioè a lungo, molto a lungo, anche se non lo vedremo più in qualche apparizione alla Tv, in qualche intervista, o a qualche celebrazione granata.

Era uno dei pochi allenatori del Torino ad essere stato anche giocatore, per due anni, dal 1968 al 1970. Io me lo ricordo, in campo. Sanguinavamo ancora tutti per la morte di Meroni, e quel ragazzo magro che giocava coi calzettoni alla caviglia, come Gigi, ci aveva fatto sognare e sperare per qualche attimo. Ma era solo una controfigura.

Altra pasta, invece, da allenatore. Era arrivato sotto Borsano, l’anno dopo la trionfale cavalcata in B con Fascetti, e il “nano cammellato” gli aveva costruito una signora squadra, con Marchegiani in porta, e poi Bruno, Cravero, Benedetti, Martin Vazquez, Scifo, Lentini, Casagrande. Una squadra che in Coppa Uefa giunse alla mitica e sfortunata finale di Amsterdam contro l’Ajax, dopo aver battuto in semifinale nientemeno che il Real Madrid.

«L’ultimo allenatore che ci ha fatto godere» dicono spesso di lui, riferendosi ai risultati. Peccato che lo dicano anche di Borsano e Goveani (sotto la presidenza del notaio rampante il Toro vinse la sua ultima Coppa Italia) che oggi non han potuto essere intervistati perché si trovano… in un luogo inaccessibile. Mondonico, lui, non ne poteva niente delle trame subalpine, e fece il massimo per le sue possibilità, ma già sotto Borsano si erano sentiti i primi scricchiolii di quel disfacimento societario che sarebbe culminato nel 2005 col fallimento del Torino. Mondonico non lo sapeva, ma era già cominciata la partita a scacchi tra il Torino e la Juve sulla questione stadi, nella quale il Torino doveva giocare coi soli pedoni attorno al re, e la Juve con due regine, quattro torri e quattro alfieri.

Fu sotto Borsano che il Torino dovette emigrare dal Filadelfia e andare ad allenarsi alla Sisport. Dopo la parentesi di Goveani (da molti considerato un semplice prestanome di Borsano) il Toro finì allo “sceriffo” Calleri, che lo ricevette quasi gratis, a patto che lo facesse sparire. E lo sceriffo si mise di buzzo buono. Ridusse il vivaio ai minimi termini, dismise il Filadelfia, e ci riportò stabilmente in serie B. Solo alla fine del lavoro, quando gli ovini gli chiesero indietro la società per darle l’ultima mazzata, pretese un prezzo che quelli non intendevano sborsare. Allora Calleri, visto che i mandanti del Toricidio lesinavano al sicario il prezzo delle pallottole, si vendicò cedendo il Toro ai genovesi, che non appartenendo al mondo finanziario e industriale torinese e non erano ricattabili.

Il resto lo sapete: la dura campagna mediatica contro i genovesi, l’avvento di Cimminelli, la criminale demolizione del Fila da parte di Novelli, il fallimento, mentre la Juve si pappava lo Stadio Delle Alpi e l’intera area della Continassa per due soldi.

Tutto questo Mondonico lo vide solo da lontano, seppure con manifestato dolore, ma restò sempre vicino al Toro come sentimenti e come tifo, senza curarsi di nasconderlo, anche in televisione. Per quello è entrato nel cuore dei tifosi. Per la sua semplicità (uomo diretto, da pane, salame e vino all’osteria) e per la sua sincerità (la sedia alzata al cielo ad Amsterdam per protestare contro l’arbitro che aveva negato un clamoroso rigore su Cravero). Quella sedia alzata restò (e resterà ancora a lungo) come un simbolo della rivolta granata contro il destino e contro le ingiustizie del calcio. Non a caso, quando nel 2011 si seppe della sua battaglia contro il cancro, i tifosi granata organizzarono un flash mob all’interno del Filadelfia (di quello che ne restava…), dove si radunarono in un centinaio brandendo e sollevando al cielo una sedia. Era il loro (il nostro, perché c’ero anch’io) modo per dire “forza Mondo, combatti, siamo tutti al tuo fianco, alziamo la sedia contro il fato come te”.

Non mi stupirei se al funerale qualcuno sollevasse una sedia. Io sono contrario ad applaudire ai funerali, perché è solo un modo per nascondere un’emozione che non si riesce a reggere, ma una o più sedie sollevate non sarebbero “modi per nascondere”, anzi.

Sarebbero un saluto in codice. Arrivederci, Emiliano. Considerami in piedi, anche adesso, con la sedia alzata.