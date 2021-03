Ama e Fiore salutano Sanremo. E poi c‘è (Alessandro) Cattelan?

Amadeus sul palco dell’Ariston con la Banda della Marina Militare che esegue l’inno nazionale ma prima, dietro le quinte, il segno della croce per ringraziare – «lo faccio sempre» ha spiegato durante la settimana – ieri più che mai, essendo riuscito a raggiungere dignitosamente (i dati share nella quarta serata sono saliti oltre il 48 per cento superando nella seconda parte gli 11 milioni di spettatori) la fine del Sanremo più difficile, il suo secondo e ultimo. Le dimissioni ufficiali sono state annunciate al mattino ai giornalisti («Non ci sarà l’Ama Ter, magari tornerò a 70 anni, sempre con Fiorello»), quelle ufficiose attraverso le emozioni che lo hanno accompagnato per tutta la puntata di ieri. Terminata ovviamente tardissimo, portandosi dietro, mai come quest’anno, la parola fine.

L’edizione 70+1 rimarrà lì, chiusa nelle teche Rai come una parentesi che tutti desiderano non si ripeta mai più. La rinascita vera e propria è rimandata al prossimo anno quando, si spera, finalmente si sarà fuori dalla pandemia, e quando probabilmente arriverà un volto “nuovo” sicuramente giovane che potrebbe portare il nome di Alessandro Cattelan, ultimo acquisto di lusso in casa Rai. E’ stato difficile andare in onda senza pubblico, ancora di più cercare di regalare buon umore a un Paese che tutto ha, tranne che voglia di ridere. Ma lo spettacolo deve continuare e 10 milioni di persone a sera hanno dimostrato di gradirlo. Ieri si è cantato ancora, fino a notte fonda, con i 26 Campioni, in primis il nostro Willie Peyote, i cui brani sono già una colonna sonora di questo ennesimo lockdown e i classici di sempre. Quelli di Umberto Tozzi, il fenomeno torinese del Festival, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Dardust. Fiorello ha esordito così come aveva promesso da mesi omaggiando in un medley Little Tony, giubbotto di pelle rosso e grinta, si è finalmente lasciato andare al suo sfogo più riuscito anche a parole («Il prossimo anno ci deve essere il pubblico ma a chi ci sarà deve andare male…»).

Poi è stata la volta della vera rivelazione del Festival, Ibrahimovic che ha co-condotto con la solita simpatia e il tormentone “il Festival di Zlatan”, fortuna che lo sia stato. Grande emozione per Ornella Vanoni e Francesco Gabbani che hanno cantato insieme. Per lo sport, Alberto Tomba e Federica Pellegrini che hanno lanciato agli italiani il sondaggio per cercare il logo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri le madrine alle quali si sarebbe dovuta aggiungere anche la povera Simona Ventura colpita, invece, dal solito tempismo del coronavirus.