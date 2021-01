Amadeus super “Befana” Rai. E tra due mesi ci sarà Sanremo

Se la vendita dei biglietti della Lotteria Italia nel 2020 ha registrato un calo del 30 per cento rispetto all’anno precedente passando da 6,7 milioni a 4,6, lo stesso non si può dire per l’ottima accoglienza che ieri sera ha avuto Amadeus alla guida di “I soliti ignoti” versione Befana. L’appuntamento fisso con cui su Raiuno ogni 6 gennaio vengono dispensati i premi della lotteria più famosa del paese e che proprio lo scorso anno vide trionfare Torino con il primo biglietto estratto, quello da 5 milioni di euro, venduto in una tabaccheria di via San Donato (all’ora dell’invio in stampa del nostro quotidiano l’estrazione non era ancora stata eseguita). Emozioni, spettacolo e colpi di scena hanno accompagnato milioni di italiani piazzati davanti alla tv per scoprire se il corso della propria vita sarebbe potuto cambiare. Emozioni, si diceva, perché molti sono stati i momenti legati ai cambiamenti dovuti alla pandemia con tanto di azioni benefiche. Alcune delle vittorie dei Vip, infatti, sono state devolute all’Istituto Spallanzani di Roma, in queste ore impegnato con i risultati della sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid.

