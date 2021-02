Amami al freddo

Nel giardino di casa mia, sulla collina di Cavoretto, quel pezzo di prato in pendìo sotto la finestra della camera da letto, quello esposto a sud ovest (la parte più calda del cielo) tra l’acero giapponese e i cespugli di rosmarino, è sempre stato il palco d’erba nuova dove debuttano le compagnie “fiori primaverili”. Le margheritine fin da gennaio, le violette a febbraio e poi i girasoli e le primule selvatiche. Anche quest’anno è andata in scena puntualmente la prima recita della bella stagione. Lo dico sottovoce perché non mi sentano i gretini: ormai appena il clima si discosta dalla media stagionale loro strillano al “clima impazzito” e si stracciano le vesti. Lasciamo quindi integri i loro costosi capi firmati. Come l’anno scorso nel primo lock down, avvertiamo un contrasto tra opposte spinte, quella che vorrebbe correr fuori senza mascherina a festeggiare i primi tepori con uscite, gite, serate tra amici, e quella che temendo la terza ondata si chiude in casa a malincuore. Un anno di Covid. 97mila morti. Ogni giorno una categoria in piazza, muta, coi suoi cartelli e le interviste Tv sempre uguali: “Non ce la facciamo più, i ristori non arrivano”. Ma anche un altro segno, nuovo. Chi non sa più come tirare avanti s’inventa qualcosa. Si procura in qualche modo frutta e verdura e gira le case nascoste, le ville (“mi raccomando, se arrivano i vigili dica che le sto portando la spesa a domicilio”) rivendendola con pochi centesimi di guadagno. Tutto fa. Ci rimettono i negozi, lo so, ma anche con Amazon ci rimettono. Io ho comprato qualcosa dall’ometto, anche se avevo la cambusa piena. Meglio lui che Jeff Bezos.

