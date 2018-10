Amanda Cerny, l’ex “coniglietta” di Playboy ora star del web

Una modella che ha spiccato il volo con sketch divertenti su YouTube e foto “piccanti”: questa la storia di Amanda Cerny, bellezza a stelle e strisce che ha visto in pochi anni il suo nome crescere ed entrare nell’elité del web. Classe 1991, ha iniziato la sua carriera come modella, raggiungendo la vetta nel 2011, quando ha posato per la celebre rivista Playboy. Da lì in poi la fama della ragazza americana è cresciuta sempre più: adesso il suo profilo Instagram conta oltre 20 milioni di follower ed il suo canale YouTube oltre 2 milioni di iscritti.

Visualizza questo post su Instagram I’m talkin’ to you. 🎬💃🏻 Un post condiviso da Amanda Cerny (@amandacerny) in data: Mar 30, 2018 at 7:50 PDT