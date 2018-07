Amanda Lee, la Regina dei Selfie cerca un fidanzato

Il suo soprannome di “Regina dei Selfie” probabilmente le sta stretto, quanto e anche più dei bikini che a malapena riescono a contenere le sue forme esuberanti. Amanda Lee è una modella che vive a Los Angeles e che in pochi anni si è guadagnata un pubblico di 12,1 milioni di affezionati su Instagram.

Il suo segreto? Solo fitness e pilates, giura. Ma i maligni giurano che qualche ritocchino dal chirurgo se lo sia concesso. In effetti il suo corpo tonico e le sue curve giunoniche sembrano letteralmente sfidare le leggi della fisica.

Amante degli scatti in lingerie, Amanda Lee in questo momento è single e ha dichiarato di essere alla disperata ricerca di un fidanzato. Chi è interessato si faccia avanti, ma sappia che sarà in buona compagnia, con qualche altro milioncino di pretendenti.