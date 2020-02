Amanda Ventrone, passione esplosiva

Nome e cognome tradiscono senza troppi dubbi le sue origini italiane, anche se i tratti somatici la rendono più simile a un modello di bellezza nordeuropeo, con quei lunghi capelli biondi e gli occhi chiari.

Le forme, però, sono decisamente mediterranee. Amanda Ventrone, insomma, è una modella che richiama diversi stili estetici, che stuzzica e stupisce i suoi follower ogni volta in modi diversi.

In spiaggia, in barca o in camera da letto, la splendida starlette statunitense sa come essere intrigante sempre e comunque, con quegli scatti “vedo – non vedo” capaci di catturare lo sguardo e di invitare al clic.