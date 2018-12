Prima amara per Galbiati: la Fiat Torino cade a Cremona

La Fiat Torino si arrende a Cremona nella tredicesima giornata di campionato. Era una partita ostica per i piemontesi al PalaRadi: l’addio a Larry Brown e la rivoluzione interna non ha certo contribuito a rasserenare un ambiente che ha bisogno di ricompattarsi.

Per il nuovo coach Galbiati, tornato alla guida del quintetto torinese, è arrivata subito una sconfitta: nel terzo quarto la Fiat ha tentato di rientrare in partita ma i padroni di casa non hanno mai veramente sofferta.

IL TABELLINO DI VANOLI BASKET CREMONA-FIAT TORINO 100-87:

VANOLI CREMONA: Saunders 14, Feraboli ne, Gazzotti, Diener 16, Ricci 12, Ruzzier 14, Mathiang 15, Crawford , Aldridge 13, Stojanovic 7, Demps 9. Allenatore: Sacchetti.

FIAT TORINO: Wilson 3, Anumba ne, Carr 17, Hobson 8, Guaiana ne, Poeta 10, Cusin 6, McAdoo 17, Jaiteh 6, Portannese 2, Moore 18, Stodo ne. Allenatore: Galbiati.

ARBITRI: Bettini-Grigioni-Galasso.

NOTE: parziali: 23-16, 51-40, 77-63. Tiri liberi: Cremona 8/10, TORINO 8/9. Uscito per cinque falli: nessuno.