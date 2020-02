Amarsi nonostante le cicatrici, un romanzo con la Fondazione Molinette

Sbocciare nel fango, dischiudere i petali e lasciarsi accarezzare dal sole: questo fa il loto, simbolo di purezza, ma anche di forza e tenacia, visto che il suo seme può resistere per anni nella fanghiglia prima di germogliare. Al momento giusto. Così Laura e Ah-lai, protagoniste del nuovo romanzo di Manuela Chiarottino, “Fiori di loto” (Buendia Books, 13,50 euro), hanno imparato a rivedere la propria bellezza, ad amare se stesse e il proprio corpo, pur dopo aver subito delle vere e proprie mutilazioni, la mastectomia e la fasciatura dei piedi.

Due età, due culture, due storie apparentemente lontane, che si scoprono vicine e affini nelle immagini del loto, appunto, della fenice, del vaso infranto e riparato, impreziosito, reso unico dall’oro e delle cicatrici che ciascuna porta fuori e dentro. È ancora possibile essere se stesse dopo la malattia? Si può correre via libere, quando il nostro passo ci rende fragili come un giunco nel vento, che continua a soffiare nonostante tutto? Ci si può aprire a un sentimento prima di riuscire a guardarci e sorriderci nello specchio?

Un’amicizia profonda, che profuma di resilienza e nuove occasioni, di foglie di tè, incontri e leggende, un legame nato per caso o per destino che porta alla luce colori inaspettati e la brezza della rinascita: con una penna delicata l’autrice dà vita a una trama di speranza, nata come racconto, arrivato finalista al Premio Letterario “Verbania for Women”, e divenuta romanzo grazie alle ricerche e alla passione di Manuela e al supporto di una squadra tutta al femminile.

Il libro ha infatti la prefazione di Mariangela Camocardi, scrittrice e presidente del Premio, il commento finale della counselor Arianna Garrone, un’appendice a cura della dottoressa Etta Finocchiaro, medico chirurgo specialista in Dietologia e Scienza dell’Alimentazione, e il patrocinio e la postfazione della Fondazione Ricerca Molinette; parte del ricavato delle vendite sarà devoluta a sostegno del progetto “Donne per le Donne” per la prevenzione e la cura dei tumori al seno. “Fiori di loto” sarà presentato martedì 3 marzo alle ore 21 al Circolo dei Lettori di Torino