Amber Kristine, la “spiritual goddess” che viene dal mare

La procace modella persegue il benessere interiore, ma non disdegna di mettere in mostra le sue forme

Si professa amante del misticismo e della spiritualità, una sorta di sacerdotessa di un culto pagano dai contenuti decisamente profani e assai poco sacri, tanto è vero che il suo soprannome è “Spiritual goddess”.

Amber Kristine, conosciuta anche come “Amber by the sea” per via dell’altra sua grande passione, il mare, è una modella dalle forme decisamente accattivanti, che sta raccogliendo fedeli – pardon, followers – su Instagram.

Tra consigli su come raggiungere il benessere interiore ed esercizi consigliati per una miglior forma esteriore, la procace Amber non lesina foto e scatti dal contenuto bollente, come quelli che potete ammirare nella gallery.