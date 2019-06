Ambra-Max, dolci coccole: «Sei il mio unico amore»

«Tu sei il mio unico amore. Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino!». Doveva rimanere una cosa intima, solo per loro due, ma grazie al servizio del settimanale “Chi” il bigliettino che Ambra Angiolini ha scritto a Massimiliano Allegri per festeggiare i loro primi due anni insieme è diventato di pubblico dominio. Hanno cenato romanticamente insieme, poi l’allenatore lo ha lasciato sul cruscotto della macchina, i paparazzi lo hanno beccato e così adesso conosciamo anche il soprannome dell’attrice.

In fondo per lei non è nemmeno la prima volta: quattro anni fa, quando era in crisi con Francesco Renga, suo storico compagno e padre dei due figli (Jolanda e Leonardo) che ancora vivono con lei, era spuntato un altro bigliettino, questa volta sul cruscotto di Ambra scritto da lui: «Ogni tempesta lascia sempre qualcosa per ricominciare. Ti voglio bene» c’era scritto allora. La riconciliazione c’era stata, prima della rottura definitiva. E prima dell’estate 2017 nella vita della Angiolini è spuntato Massimiliano Allegri. Un corteggiamento deciso ma discreto, la loro prima uscita insieme, una vacanza all’Argentario che doveva rimanere strettamente privata e invece era finita su un noto settimanale.

Da allora la coppia è cresciuta, il rapporto si è consolidato e si sono anche rincorse di continuo voci di una presunta gravidanza, mai finora comprovate, ma anche della loro voglia di sposarsi che per ora rimane tale visto che di pubblicazioni non c’è l’ombra. In compenso però il loro amore, la voglia di costruire una famiglia nella sostanza e non solo nelle apparenze.

Non è un caso che Allegri, poco prima dell’addio definitivo alla Juventus cercasse una casa più grande e non in affitto per tutta la famiglia. Ma la sta cercando anche a Brescia, città nella quale Ambra vive insieme ai figli fin da quando stava con Renga (e pure lui abita lì) e potrebbe anche averla trovata come sostiene la stampa locale. Voglia di normalità, come il look della loro serata al ristorante: lui in jeans e giacca, lei in top nero e pantaloni chiari. Una coppia come tante, ma innamoratissima.