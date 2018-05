Ambulante ucciso al mercato: dopo 26 anni arrivano due condanne

Si è chiuso dopo 26 anni l’omicidio di Agatino Razzano, venditore ambulante di biancheria intima ucciso tra i banchi di un mercato a Moncalieri.

Oggi a Torino è terminato il processo con due condanne, per due persone che stanno già scontando il carcere a vita per condanne precedenti.

A sancirne la colpevolezza è stato il gup Roberto Toppino. Per Roberto Cannavò è confermato l’ergastolo con isolamento diurno per 2 anni; per Santo Mazzei sono stati aggiunti, sempre all’ergastolo, due mesi di isolamento diurno.

A riaprire il caso era stato Cannavò con una lettera ai magistrati in cui nel 2014 si autoaccusò di essere l’esecutore del delitto.

Mazzei, considerato un boss della mala catanese, sarebbe stato il mandante.