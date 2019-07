Ambulanti contro la ciclabile «Senza parcheggi sarà dura»

La ciclabile avanza e le preoccupazioni dei commercianti aumentano. Nel mese di luglio, infatti, i lavori per la riqualificazione di via Nizza raggiungeranno l’omonima piazza, portandosi dietro anche un nuovo tratto di pista ciclabile che non convince fino in fondo gli ambulanti del mercato. A preoccupare i commercianti, tra le altre cose, le modalità di sgravio fiscale previste da Palazzo Civico.

«La nuova ciclabile ci danneggerà – afferma, tra il profetico e il preoccupato, Paolo, dal banco del pesce -. Il discorso è semplice: le macchine non si fermeranno più se non troveranno parcheggio e noi perderemo clienti». La riqualificazione della via porterà, infatti, a una dichiarata riduzione del numero dei posti auto. «Siamo preoccupanti perché la pista toglie molti parcheggi – afferma Giuseppe Russo, rappresentante del mercato di piazza Nizza -. Oggi la gente viene in macchina, fa la spesa e se ne va. Se viene meno la comodità, c’è il rischio di perdere clienti». Dello stesso parere anche Anna, che commenta: «Abbiamo visto tanti mercati come il nostro perdere valore perché privati dei posti auto». Tra i banchi del mercato si respira, inoltre, una grande incertezza per quanto riguarda il tema degli sgravi fiscali.

«Il Comune non ci ha fatto sapere nulla in merito a cosa dobbiamo fare per avere lo sgravio» racconta ancora Russo. «Hanno promesso delle agevolazioni, ma i bollettini che sono arrivati sono a tariffa piena» conferma Giacinto. «C’è davvero lo sgravio oppure no? – si domandano tra i banchi -. Abbiamo paura che, non sapendo a chi rivolgerci, perderemo l’agevolazione». Stando alla delibera dell’11 giugno, ai commercianti di via Nizza spetterebbe infatti il 50% di sgravio fiscale per 6 mesi.

A fare chiarezza su tasse e avanzamento del cantiere interverrà la Circoscrizione 8 che, la prossima settimana, ha in programma un incontro con gli ambulanti. «Insieme al coordinatore dell’area Commercio e ai tecnici che hanno progettato la ciclabile, andremo al mercato per spiegare quali lavori ci saranno» ha spiegato il vicepresidente della 8, Massimiliano Miano. Il mercato, infatti, dovrà fare i conti prima con il cantiere del teleriscaldamento e, a seguire, con quello della ciclabile. Non è difficile immaginare lo stato d’animo dei commercianti, che dovranno convivere con un’estate intera di lavori.