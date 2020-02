Ambulanza sequestrata a Torino: l’assicurazione era scaduta da tre mesi

Gli agenti della polizia municipale hanno accertato l'irregolarità durante un controllo in via Stradella

Dopo le cinque ambulanze sequestrate il mese scorso, la polizia municipale ne ha pizzicata un’altra, in forza a un’altra ditta di servizi sanitari, non in regola con l’assicurazione. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.

“Agenti del Reparto di Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli sul territorio – si legge in una nota del Comune di Torino – hanno posto sotto sequestro amministrativo un’altra ambulanza in via Stradella per assicurazione scaduta da oltre tre mesi”.

L’ambulanza è stata portata via con un carro attrezzi, dopo che il controllo effettuato dai vigili aveva evidenziato l’irregolarità.