Amichevole di lusso per il Toro: il 7 agosto ad Anfield contro il Liverpool

Sfida di prestigio per la formazione di Mazzarri a pochi giorni dal debutto in Coppa Italia

Il prossimo 7 agosto il Torino sarà impegnato in un’amichevole di lusso nel leggendario stadio di Anfield Road contro il Liverpool, vicecampione d’Europa. Lo hanno annunciato il club granata e quello inglese con una nota sui rispettivi siti internet.

Toro e Reds non si sono mai affrontate nel corso della loro storia e l’incontro sarà una sorta di prova generale per entrambi i tecnici. Per Klopp, in vista del debutto in Premier League in programma nel successivo fine settimana, ma anche per Mazzarri, atteso la domenica seguente dal terzo turno di Coppa Italia.

Il Liverpool si è arreso al Real Madrid nell’ultima finale di Champions League e tre giorni prima, a Dublino, affronterà in amichevole un’altra squadra italiana: il Napoli. Il match tra i Reds e il Torino sarà trasmesso in diretta su La 7 e su Torino Channel. I biglietti saranno messi in vendita a partire dal 20 giugno.