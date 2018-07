AMICHEVOLI. Torino-Nizza 1-0: decide capitan Belotti

Quarta amichevole estiva per il Torino di Walter Mazzarri. Dopo le partite contro Bormiese, Pro Patria e Renate, arriva un avversario di lusso: il Nizza, formazione di Ligue 1 allenata da Patrick Vieira, vecchia conoscenza del calcio italiano. La partita, che si è giocata al “Moccagatta” di Alessandria, ha visto vittoriosi i granata con il punteggio di 1-0: il gol decisivo è stato segnato dal “gallo” Belotti la cui rete consente così al Toro di proseguire imbattuto la preparazione estiva

IL GOL DEL GALLO BELOTTI

Il capitano granata ha segnato al 10′ del primo tempo con un colpo di testa, dopo che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Iago Falque aveva già colpito la traversa. Il “Gallo” è stato poi protagonista anche nel prosieguo del match: il Nizza sfortunato in due occasioni con Herelle e Cyprien, fermati entrambi dal legno.

FRANCESI IN DIECI: ESPULSO ATAL

Al 71′ i francesi si vedono espellere il terzino Atal, a causa di un brutto fallo ai danni di Belotti: con gli avversari ridotti in dieci gli uomini di Mazzarri hanno chiuso poi in attacco, senza, però, trovare il gol del raddoppio.

NIANG STRIZZA L’OCCHIO AL NIZZA?

Curiosità: assente di lusso del match Niang, oggi neppure in panchina. L’attaccante è stato protagonista di un siparietto sui social con Balotelli, l’asso del Nizza oggi assente perché sul mercato. “Fra, esci dal campo, arrivo io…“, ha scritto l’attaccante granata su Instagram, commentando un video di Balotelli che si allena con la maglia del Nizza. Uno scherzo social tra due giocatori che si conoscono molto bene o un intrigo di mercato? Qualcosa si saprà nei prossimi giorni.