“Sono amico dei mafiosi” e taglieggia un parrucchiere di Crocetta: arrestato dai carabinieri [VIDEO]

In meno di tre anni estorti 50mila euro, azioni persecutorie anche verso moglie e figlia: 43enne in manette

Millantava amicizie con notissimi pregiudicati di clan mafiosi, ma è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso ieri dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo piemontese. Autore dei gravi fatti è un censurato di 43 anni di Torino, che aveva intimorito un parrucchiere del quartiere cittadino “Crocetta”, costringendolo a pagare il pizzo “per evitare guai”.

L’uomo aveva iniziato a minacciare la vittima a gennaio 2018, con continue richieste di denaro e di auto lussuose, che dovevano servire come una sorta di polizza assicurativa sulla vita “tranquilla”. Il negoziante all’inizio aveva regolarmente pagato, non denunciando per paura di ritorsioni. Dopo molto tempo ha però trovato la forza di raccontare tutto ai carabinieri di Nichelino, nell’hinterland torinese, doveva risiede insieme alla famiglia.

I militari dell’Arma, nel luglio scorso, si erano presentati con la vittima a un incontro con l’estorsore, arrestandolo in flagranza alla consegna di una rata di 300 euro in banconote contanti. In quell’occasione, a casa dell’arrestato venne anche rinvenuto un Suv che il parrucchiere aveva affittato a favore del suo aguzzino, nonché due Rolex, 15mila euro in contanti, coltelli, un machete e diverse pistole sceniche.

Le indagini non erano concluse e sono proseguite per approfondire l’intera vicenda, facendo così emergere non solo tutte le condotte estorsive, per un ammontare complessivo pari a 50mila euro, messe in atto nel corso degli anni in danno del titolare dell’esercizio commerciale, ma anche plurime azioni persecutorie operate nei confronti della moglie e della figlia del parrucchiere.