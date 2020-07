Ammazza i genitori a coltellate e scappa: fermato in strada dai carabinieri [FOTO E VIDEO]

L'uomo, 30 anni, è stato intercettato a Collegno da una pattuglia di militari: vagava in stato confusionale con le mani sporche di sangue. Ha confessato

Il duplice delitto in un'abitazione del quartiere Mirafiori a Torino

Uccide i genitori a coltellate al culmine di un litigio per futili motivi. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, in un’abitazione del quartiere Mirafiori a Torino. L’omicida, un 30enne, è stato fermato a Collegno, nell’hinterland torinese, da una pattuglia di carabinieri del locale comando stazione, poco dopo le 23,30 di ieri.

FERMATO IN STRADA CON LE MANI SPORCHE DI SANGUE

Il giovane è stato visto aggirarsi a piedi con fare sospetto. I militari, allora, hanno voluto vederci chiaro e lo hanno fermato per un controllo. Immediatamente hanno notato il suo stato confusionale e subito dopo si sono accorti che aveva le mani sporche di sangue.

LA CONFESSIONE SHOCK DELL’OMICIDA

Condotto in caserma, l’uomo ha confessato che poco prima aveva ammazzato il padre e la la madre che si erano recati a casa sua per fargli visita. L’esito degli accertamenti eseguiti nell’abitazione teatro del delitto, ha confermato effettivamente il duplice omicidio, verosimilmente compiuto con coltelli da cucina.

LE INDAGINI DELL’ARMA

Il 30enne è stato condotto in caserma, nei locali della compagnia carabinieri di Rivoli per chiarire movente e dinamica dell’efferato omicidio. Il sopralluogo ed i rilievi sulla scena del crimine sono stati invece affidati agli uomini del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Torino. Nel corso del sopralluogo sono stati sequestrati 8 coltelli da cucina.

FERMATO PER DUPLICE OMIDICIO

Alle ore 6 di questa mattina, al termine della formalizzazione in atti della confessione resa ai carabinieri e al pm di turno della Procura di Torino, il giovane è stato sottoposto a fermo per il duplice omicidio del padre e della madre, rispettivamente di 69 e 60 anni.

SI ERA MESSO A VAGARE CON L’AUTO DELLA MADRE

A quanto appurato, subito dopo aver ucciso i genitori, il 30enne è rimasto qualche ora sul posto per poi iniziare a vagare senza meta a bordo dell’autovettura della madre, venendo poi rintracciato dai militari dell’Arma a Collegno.