Ha ammazzato Elena Ceste: Michele aggredito in galera

Una banale discussione che degenera, parole grosse, insulti. Fino alle botte, con un detenuto che viene portato in infermeria e l’ennesimo rapporto della polizia penitenziaria per l’ennesima rissa in un carcere piemontese. Ordinaria amministrazione, purtroppo. Non fosse che la vittima del pestaggio non è un detenuto come gli altri. Almeno qui, dove per tutti Michele Buoninconti è l’ex vigile del fuoco condannato per l’omicidio di Elena Ceste. È lui, hanno confermato i giudici della Cassazione, l’assassino della mamma di Costigliole. E per questo, hanno stabilito i giudici, merita di scontare trent’anni di carcere.

Dopo la conferma della Suprema Corte, Michele Buoninconti era tornato a Saluzzo, più vicino a casa. E anche nell’istituto del Cuneese – stando a quanto si dice – si è distinto come detenuto modello, rispettoso delle regole e gentile con gli altri detenuti, con cui non avrebbe mai avuto problemi. Qualche giorno fa, però, una banale lite si è trasformata in aggressione. Con un compagno di detenzione che si è scagliato contro l’ex vigile del fuoco e l’ha mandato in infermeria. Niente di grave, pare. Solo un piccolo intervento dei medici che hanno disinfettato qualche ferita.

Quale sia stato il motivo scatenante, nessuno lo sa. Ma stando a quanto racconta radio carcere il marito assassino di Costigliole non avrebbe reagito. Sul caso, come accade sempre, indaga la polizia penitenziaria, che avrebbe redatto un rapporto da cui potrebbe scaturire un provvedimento disciplinare per l’aggressore.

A maggio 2018 la Cassazione aveva respinto il ricorso della difesa contro le sentenze di primo e secondo grado, entrambe di 30 anni, comminate dal Tribunale di Asti e dalla Corte d’Appello di Torino, che ha reso vane le ricostruzioni della difesa volte dimostrare l’innocenza di Buoninconti. Nel frattempo avrebbe voluto incontrare i quattro figli, ora affidati ai nonni materni, ma invano. È ancora in corso, poi, la procedura per la vendita della casa di Costigliole: l’ex vigile del fuoco avrebbe deciso di dare la sua parte di proprietà ai bambini.