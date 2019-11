Ammazzò il geometra a fucilate per impedire la perizia: anziano-killer condannato a 30 anni

Trent’anni di carcere. A tanto è stato condannato Dario Cellino, il 92enne astigiano accusato dell’omicidio volontario di Marco Carlo Massano, il geometra 44enne di Rivoli, perito del tribunale di Asti, ammazzato con un colpo di fucile a Portacomaro d’Asti, durante un sopralluogo al civico 20 di via Asti. I tragici fatti risalgono al 9 novembre del 2018.

LO UCCISE PER IMPEDIRE LA PERIZIA

Massano, sposato e con tre figli, di sette, cinque e dodici mesi, quella mattina era andato a Portocomaro per effettuare una perizia per una procedura di pignoramento legata ad un mutuo non pagato, presso l’abitazione dell’uomo. L’anziano, un ex mobiliere, come hanno poi accertato gli inquirenti, proprietario di quella casa, nel timore di perderla, aprì il fuoco e lo uccise.

IL COMMENTO DELLA DIFESA

La sentenza di primo grado del giudice Francesca Di Naro, ha confermato dunque la richiesta pena del pm, Giorgio Nicola. “Una sentenza paradossale – ha commentato il legale della difesa, Sabrina Zeglio – considerata l’età del mio cliente”.

ERA OSSESSIONATO DALLA PERDITA DELLA CASA

Cellino era presente in aula durante le fasi del processo, svoltosi con il rito abbreviato, ed è rimasto sempre in silenzio. “Era ossessionato dalla perdita della casa e ce l’aveva con la banca – ha aggiunto l’avvocata – era arrabbiato e si era sentito tradito per il pignoramento. Ricorreremo in appello”.

LA PENA ED I RISARCIMENTI

“Il giudice ha disposto il massimo delle pena per l’imputato – hanno affermato i legali di parte civile della famiglia Massano, Roberto Bazzano e Silvia Merlino – e ha disposto 2 milioni di euro di risarcimento per la vedova e i figli, 400 mila euro per i genitori della vittima e 150 mila euro per la sorella”.

NON CONCESSE LE ATTENUANTI GENERICHE

“Non restituirà il loro caro ai familiari – ha detto l’avvocato Bazzano – ma almeno c’è il sollievo, in loro, che giustizia sia stata fatta. Il giudice non ha concesso neppure le attenuanti generiche dovute all’età, vista la gravità del fatto commesso”.

VIVEVA A RIVOLI

Marco Massano, originario di Asti ma da tempo residente a Tetti Neirotti di Rivoli, in strada Torretta, dove aveva anche uno studio (un altro lo gestiva a Grugliasco) qualche anno fa si era convertito al mormonismo ed era un assiduo frequentatore della “Chiesa di Gesù Cristo”.