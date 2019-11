Ammazzò la moglie colpendola al petto con un punteruolo: si è impiccato in carcere

Si è tolto la vita in carcere Roberto Del Gaudio, il 65enne ex ferroviere, originario di Atripalda (nell’Avellinese), che lo scorso 18 agosto, a Torino, ammazzò la moglie, Brigida De Maio, 64 anni, infermiera alle Molinette, colpendola una trentina di volte al petto con una “sgorbia” per il legno, un particolare tipo di scalpello utilizzato per i lavori di falegnameria. L’uomo, detenuto in una cella della casa circondariale Lorusso e Cutugno, si è suicidato ieri sera, impiccandosi.

FU LUI A CHIAMARE LA POLIZIA

Del Gaudio uccise la donna nell’appartamento che condivideva con lei, in un palazzo al civico 255 di corso Orbassano. Fu lui stesso a chiamare la polizia, subito dopo essersi scagliato contro la vittima. Non c’era stato alcun litigio tra i due. La moglie stava preparando il pranzo quando lui si era avvicinato a lei ed aveva iniziato a colpirla con il punteruolo.

“CREDO DI AVERLA UCCISA”

“L’ho colpita con un oggetto lungo e appuntito…credo di averla uccisa“, disse alle forze dell’ordine. “Non ce la facevo più, assumo psico-farmaci”, aggiunse il 64enne agli agenti.

ERA IN CURA

A quanto si apprende dalla documentazione sanitaria trovata nell’appartamento in cui è stata consumata la terribile tragedia, l’uomo “era in cura presso il Dipartimento di salute mentale di Torino con diagnosi psicosi paranoide“.