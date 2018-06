Amministrative, a Ivrea e Orbassano M5S fuori dai ballottaggi

Comuni al voto in Piemonte. Affluenza in calo

Movimento 5 Stelle fuori dai ballottaggi. E’ questo il dato più eclatante che balza dall’analisi del voto a Ivrea e Orbassano, i due Comuni più grandi (con più di 15mila abitanti) tra quelli chiamati al voto, ieri, per la tornata delle amministrative in Piemonte (dove ieri si è votato in 63 Comuni. Tra questi, 15 sono dell’area metropolitana torinese). Alle ore 23 si è registrata un’affluenza del 57,45%, inferiore rispetto alle precedenti elezioni quando il dato si era fermato al 63,68%.

5STELLE FUORI DAL BALLOTTAGGIO NELLA CASA DI CASALEGGIO

In particolare ad Ivrea (dove ha votato il 55,25% degli elettori), praticamente la città adottiva di Davide Casaleggio, il grillino Massimo Fresc si è fermato al 13.54 per cento dei voti. A sfidarsi per la poltrona più importante di Palazzo civico saranno il candidato del centrosinistra Maurizio Massimo Perinetti che ha raggiunto il 35.79 per cento dei consensi e Stefano Sertoli del centrodestra che ha ottenuto il 30.74 per cento dei voti.

SARA’ SFIDA TRA PERINETTI E SARTOLI

Il totale delle liste a sostegno del candidato di centrosinistra ha raggiunto il 36.99 per cento. In particolare, il Pd ha ottenuto il 26.93 per cento, Sinistra-Libera sinistra con Ivrea 3.63 per cento, Moderati 3.49, Civica Ivrea + bella 2.93 per cento. Le liste a sostegno del candidato di centrodestra hanno ottenuto in totale il 31.02 per cento. In particolare, la Lega ha raggiunto il 12.62 per cento, Lista civica cambiamo insieme l’8.02, Forza Italia 5.58, Lista civica insieme per Ivrea 4.78 per cento. Per quanto riguarda gli altri candidati, Francesco Comotto, sostenuto da liste civiche, ha ottenuto il 18.07 dei voti, mentre Igor Bosonin, candidato di Casapound, si è fermato all’1,82 per cento dei consensi. La percentuale di voto a Ivrea è stata del 55.24 per cento.

AD ORBASSANO E’ SFIDA INTERNA AL CENTRODESTRA

Ad Orbassano (dove ha votato il 58,48%), a scrutinio praticamente finito, il candidato del Movimento 5 Stelle Andrea Suriani si è fermato al 17.79 per cento rimanendo di fatto escluso dal secondo turno. La sfida sarà tutta interna al centrodestra con Cinzia Bosso (sostenuta da Forza Italia, quattro liste civiche e Udc) che ha il 37.10 per cento e Giovanni Falsone (sostenuto da Lega e cinque liste civiche) che arriva 20.44 per cento dei voti. I candidati sindaco di Orbassano erano sette.

TUTTI I SINDACI GIA’ ELETTI IN PROVINCIA DI TORINO

Negli altri Comuni della provincia di Torino andati a voto (tutti con meno di 15mila abitanti), questi i risultati usciti dallo spoglio. A Bibiana è stato eletto sindaco Fabio Rossetto; a Borgomasino, ha vinto Gianfranco Bellardi. Quagliuzzo, ha salutato la vittoria elettorale di Ernesto Barlese. A Perosa Canavese, Michele Borgia ha calato il tris, venendo rieletto sindaco per la terza volta come a Lauriano, dove Matilde Casa si riconferma sindaco per il terzo mandato consecutivo. A Mathi Canavese, brindano i sostenitori di Maurizio Fariello. A Chialamberto è stato rieletto Adriano Bonadè Bottino. A Novalesa, netta vittoria per Piera Conca: è la prima sindaca donna alla guida del paese. A Rivarossa, è stato rieletto Enrico Vallino. A Scalenghe gli elettori hanno dato fiducia ad Alfio Borletto. A Scarmagno si è imposto Adriano Grassino, a Roure è stato eletto Rino Tron. A Salerano Canavese, infine, Tea Enrico ha sbaragliato la concorrenza imponendosi con un plebiscito che ha sfiorato il 90% delle preferenze.

SOGNO INFRANTO PER IL “BABY” CANTONI

Particolare il caso di Salerano Canavese. Qui, infatti, concorreva per la fascia tricolore anche il “baby” Andrea Cantoni, che ha compiuto 18 anni nel giorno delle elezioni. Cantoni sognava di diventare il sindaco più giovane d’Italia. Nel suo Comune, però, la Lega (partito per il quale era candidato) non è andata oltre l’8,94%, con appena 22 voti rispetto ai 216 (87,8%) di Tea Enrico, ex vicesindaco della precedente amministrazione commissariata dopo l’addio, per motivi familiari, dello storico primo cittadino Elio Ottino. Il giovanissimo aspirante primo cittadino può comunque consolarsi entrando in Consiglio comunale.