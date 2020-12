Ammucchiate pericolose

Non è un liberi tutti. Chi si frega le mani leggendo che il Piemonte è in “zona gialla” e forse sgomitava in quella ressa folle di ieri pomeriggio (vedi foto), commette una grande sciocchezza. Se è vero che il governo allarga un poco il pugno, concedendo la riapertura di bar e ristoranti (fino alle 18 per chi non fa l’asporto), e c’è libertà di circolazione tra comuni e regioni di identico colore, è altrettanto vero che i numeri della pandemia (oltre 1.400 positivi e 60 decessi, con nuovi ricoveri in terapia intensiva) sono assai simili a quelli che si registravano ai primi di aprile. Dunque occorre prudenza assoluta, atteggiamento ben diverso da quello che si registra in centro nella corsa a perdifiato per i regali di Natale, con le mascherine che scivolano giù dal naso e il tuca tuca su oggetti che magari sono già passati cento volte di mano. Immaginarsi che cosa potrebbe accadere tra abbracci e auguri è facile e basterebbe ascoltare uno qualsiasi tra i virologi e i medici in prima fila, per capire come l’equilibrio tra queste “aperture” e il lockdown che abbiamo vissuto in primavera, sia assai precario. Dobbiamo in qualche modo salvaguardare la piccola economia, abbiamo il diritto a non sacrificare tutti i riti del Natale, ma non possiamo dimenticare che stiamo convivendo con il virus. E che a fine gennaio non sarà tutto finito con l’arrivo delle prime dosi del vaccino. Perché la cosiddetta “immunità di gregge”, nonostante tutto è di là da venire, e occorreranno mesi prima di poter tornare ad una vita di semi normalità. Il rischio dunque è quello che abbiamo già vissuto tra fine agosto e settembre, dopo il via libera sotto il solleone, le spiagge, le discoteche, le feste, gli assembramenti. Regaliamoci un Natale prudente, il giallo sarà pure il colore della vivacità, ma rischia di costarci caro.

fossati@cronacaqui.it