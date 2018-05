Tutta la verità sulla fine del grande amore con Al Bano e sui progetti futuri? Loredana Lecciso l’ha consegnata al settimanale “Chi” che ha raccolto il suo sfogo, ma anche le parole di profondo amore per un uomo capace di regalarle le due gioie più belle, i figli: «Amo la parte più bella di Al Bano, che sono i nostri figli e in maniera indiretta lo amerò per sempre», ha precisato l’ex showgirl pugliese.

Loredana però vuole anche puntualizzare tutto quanto è stato detto e non detto sul loro addio, a cominciare dal fatto che lo stesso Al Bano le ha chiarito di non essere d’accordo su quanto hanno riportato giornali e riviste rispetto alle sue dichiarazioni. A lei ha fatto male soprattutto venire a sapere che solo i primi tre anni insieme sono stati felici, mentre gli ultimi 15 si sono trasformati in una sopportazione: «Al Bano è un uomo coerente, non avrebbe mai preso in giro tutti per 15 anni. Quando l’ho conosciuto nel 1999 era molto provato da ciò che era successo negli ultimi anni, disse che aveva “il cuore a pezzi” e che ero un’iniezione di vita. Ricordo che mi disse: «”In due mesi mi hai dato quello che, a volte, ci vorrebbe una vita per avere…”».

Oggi però soffia un vento diverso e quel matrimonio che tutti attendevano non arriverà mai. Loredana rivela che inizialmente la voleva sposare a Bali, ma non era ancora divorziato. Poi cinque anni fa a un settimanale svelò di volerla impalmare e non sembrava una bugia e comunque dimostra che allora non erano affatto in crisi, anche se la mamma del cantante non l’ha mai vista bene. Forse colpa di quell’addio in diretta all’Isola dei Famosi nel 2005? «Quando c’era la diretta tutti i naufraghi salutavano i famigliari, gli amici, mentre Al Bano non spendeva una sillaba per me o per i bambini. Prima di partire per l’Isola, disse, a proposito del nostro rapporto: “Pensavo di andare a Parigi e mi sono trovato a Baghdad, se lo avessi saputo non avrei fatto i figli”. Fu una frase che mi ferì moltissimo».

E il ritorno di Romina Power? «Sono una donna di pace e non ce l’ho con il loro riavvicinamento, così come spero che lei non abbia mai avuto nulla contro la storia fra me e Al Bano». Ma adesso quindi cosa succederà? La Lecciso non torna indietro anche se «mi auguro che diventiamo un esempio di genitori separati perché la separazione fra Al Bano e Romina è stata disumana, gli hanno strappato inizialmente le figlie, voglio che sia diverso. E voglio che i nostri figli sappiano che non ho mai recitato davanti a loro, li amo troppo per fingere».