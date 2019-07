AMOR TUO ESTETICA – La bellezza non va in vacanza con i trattamenti di Donatella.

In qualsiasi momento si abbia la necessità di farsi belle, Amor Tuo è il posto giusto durante l’estate perché rimarrà sempre aperto, anche ad agosto (chiuso solo dal 15 al 18). E sono tante le iniziative studiate da Donatella, la titolare, e dal suo staff per regalare la bellezza alle loro clienti.

In particolare #amortuoestetica offre un super trattamento corpo riducente, rimodellante e tonificante con risultati immediati. E c’è di più, #provarepercredere, come coccola finale ci sarà in regalo un trattamento viso. In questo periodo, inoltre, è importante sottoporre la pelle allo scrub indicato sia prima che dopo la vacanza per preparare e mantenere l’abbronzatura.

«Siamo fermamente convinte che ogni persona sia unica e di conseguenza anche la sua pelle e il modo di reagire ed accogliere i trattamenti – spiega Donatella a tale proposito – ecco perché decodifichiamo il passato per capire il presente e cambiare il futuro della tua pelle». In particolare Amor Tuo consiglia la Profase corpo Scrubbing di Rhea Cosmetics che: esfolia, leviga, stimola, rinnova.

Amor Tuo, via Duchessa Jolanda 16/b, Torino.

Telefono: 011.4348250.

Orario: 9-19; martedì 9-20,30; sabato 9-13.

Facebook: Amor Tuo Estetica

Sito Web: www.amor-tuo.it