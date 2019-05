Amor tuo – Trattamenti di bellezza che sogno La donna perfetta nel suo tempio

Sentirsi sempre più belle, soprattutto in vista dell’estate, grazie alla professionalità di chi ha fatto dell’estetica non solo un lavoro ma una vera missione. Si tratta dello staff di Amor Tuo, di Donatella Dicorcia, in via Duchessa Jolanda, in Cit Turin. Una realtà nata otto anni fa e oggi una certezza per le tante clienti che non possono più fare a meno di trattamenti vincenti e all’avanguardia.

«Non ci occupiamo esclusivamente di estetica base – spiega Donatella – in quanto sono specializzata dermotecnologa, una tecnica che mi ha portato a una conoscenza profonda della pelle, soprattutto del viso, e di conseguenza alla messa in pratica di trattamenti che si avvicinano nei risultati a quelli che si ottengono con la medicina estetica».

La marca usata è la Rhea Cosmetics, con prodotti made in Italy, vegan e alal (mai stati testati su animali e privi di proteine animali). Amor Tuo propone anche trucco semipermanente, massaggi, ceretta brasiliana che tende a diluire la ricrescita del pelo ed è indolore, «per questo trattamento usiamo la Skins originale». E ancora, epilazione definitiva con laser Mediostarnext, un macchinario tedesco e preciso che garantisce il risultato dopo otto sedute. Infine, per chi ama un occhio perfetto, ecco la laminazione ciglia che aiuta a dare forma e colore per una durata di cinque settimane e siamo specializzate nel semi permanente e gel unghie.

Indirizzo: via Duchessa Jolanda 16/b, Torino

Telefono: 011.4348250

Orario: 9-19; martedì 9-20,30; sabato 9-13

Facebook: Amor Tuo Estetica

Sito: www.amor-tuo.it