Anagrafe, ancora guai. Pericolosi anche i vetri. A norma solo 4 sportelli

Nei sotterranei ci sono muffe e colonie batteriche. Il Comune ora dovrà decidere come intervenire

IL CASO. Sopralluogo dello Spresal in via della Consolata

Nuovi guai per l’anagrafe centrale di via della Consolata. Il secondo controllo dello Spresal ha portato a galla muffe, colonie batteriche e altre irregolarità nell’area riservata al pubblico che potrebbero anche portare a un’interruzione temporanea del servizio.

A finire nel mirino degli ispettori, in particolare, sono i vetri che separano gli sportelli dai cittadini: 20 su 24 non sono a norma e vanno sostituiti immediatamente. Pare infatti che solamente quattro vetri abbiano superato il test di sicurezza degli ispettori che, nella giornata di ieri, si aggiravano per i corridoi dell’anagrafe armati di metro e pronti a segnalare ogni inadempienza.

