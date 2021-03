Anagrafe chiusa da un anno, ecco mille firme per riaprirla

Oltre mille firme raccolte in poche settimane per riaprire l’anagrafe di piazza Astengo, chiusa da più di un anno. È la protesta, silenziosa ma efficace, dei cittadini del quartiere Falchera che chiedono alla sindaca Appendino e al suo staff di riattivare uno dei presidi più importanti del territorio.

Promotori dell’iniziativa sono i cittadini Domenico Raso e Salvatore Rotondo che con la petizione, consegnata a Palazzo Civico, vogliono dare un forte segnale all’amministrazione comunale per sensibilizzarne la riapertura. «Con 106mila abitanti – commenta Raso -, trovo deleterio privarci di due servizi. Noi sappiamo che in estate quella sede viene spesso chiusa per mancanza di personale, ma durante il resto dell’anno non possiamo starne senza».

L’ufficio è chiuso dal febbraio del 2020, quando eravamo da poco entrati nel periodo del lockdown. In verità l’anagrafe, tra vacanze natalizie e problemi tecnici, aveva smesso di funzionare già a dicembre 2019. E siccome nella Circoscrizione 6 c’è già un’altra sede chiusa, in via Leoncavallo, la struttura più vicina dove recarsi fisicamente per sbrigare le pratiche diventa quella di corso Vercelli, alla Sette. E a Falchera, per chi viaggia rigorosamente in autobus, e spesso con la linea 4, tutto questo è un enorme problema. Soprattutto in epoca Covid, con gli anziani poco propensi a usare i mezzi pubblici.