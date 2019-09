«Anagrafi, Atp e musei. Un‘attività per gli 8mila che ricevono il reddito»

Qualcuno andrà in anagrafe, qualcun altro in biblioteca o fuori dalle scuole. Poi ci sarà chi si occuperà di fare animazione agli anziani, di ripulire i giardinetti e di indicare ai turisti i luoghi degli incontri durante le Atp Finals. Dei circa 17mila che, a Torino, hanno fatto richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza, oltre la metà sarà impegnata tra le fila del Comune. È tutta una questione di dare e ricevere, come spiega l’assessore alle Politiche sociali e vicesindaco Sonia Schellino.

