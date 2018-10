Anagrafi, caos risolto. Ma resta un arretrato di 24mila “prenotati”

Il “caos” non può ancora dirsi alle spalle se per smaltire oltre 24mila prenotazioni in anagrafe serviranno aperture straordinarie al sabato mattina, tempi raddoppiati per il rilascio dei documenti elettronici e personale di supporto agli sportelli, ma tra l’assessora Paola Pisano e le rappresentanze sindacali un accordo per evitare lo sciopero è stato trovato. Almeno per i prossimi tre mesi, ovvero, il tempo che si sono date le controparti per valutarne gli effetti.

«Ci restano da consegnare 4.896 carte di identità se si calcola che in media sono quattro o cinque le prenotazioni di un singolo utente a fronte di un totale che arriva a 24mila» spiega Pisano, all’uscita di un confronto durato oltre quattro ore e mezza con Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu, con in mano un’intesa che oltre al rafforzamento dell’organico con otto dipendenti in più, fissa in mezz’ora il tempo medio necessario per le procedure di rilascio delle carte d’identità elettroniche, prevedendo anche il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e la realizzazione di percorsi formativi, insieme con la definizione di nuove indennità per i lavoratori, l’apertura straordinaria degli uffici il sabato mattina e interventi alla sede centrale per favorire tanto l’accesso agli sportelli riservati alle carte elettroniche, quanto quelli che si occupano del rilascio di altri documenti.

