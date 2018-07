Anagrafi nel caos. Una su due chiude tra luglio e agosto

L’estate, come da copione, porta sempre in dote una cattiva notizia: il dimezzamento del servizio delle anagrafi causato dalla solita mancanza di personale. Ben sette su tredici (o quindici contando le lungodegenti corso Spezia e corso Moncalieri) resteranno chiuse nei mesi caldi o, in alternativa, a mezzo servizio. Per il dispiacere dei residenti, costretti a prendere il bus e a cercare un’altra sede aperta. Esponendosi anche a lunghe code. Un rischio che molti si sarebbero evitato, proprio ora che c’è da fare i conti con i rinnovi dei documenti. L’unica nota positiva la porta l’anagrafe centrale di via della Consolata che resterà aperta sia a luglio sia ad agosto. Dal lunedì al venerdì. Cambia la musica spostandoci nelle periferie. In circoscrizione Due la sede di strada comunale Mirafiori 7 ha già chiuso e riaprirà soltanto il 10 settembre. L’alternativa è recarsi fino in via Guido Reni dove gli uffici rimarranno aperti. Per chi viaggia in auto un problema di poco conto, per chi utilizza i mezzi la situazione si complica. Stessa situazione anche in circoscrizione Tre. Da una parte abbiamo l’anagrafe di via de Sanctis 12 che “gestisce” i residenti dei quartieri Pozzo Strada e Aeronautica.

