Anarchici all’attacco: uova e bomba carta contro le redazioni di due quotidiani a Torino

Blitz legato al processo di appello Scripta Manent, una trentina di persone in strada

Lancio di uova piene di vernice verde e di una bomba carta contro le redazioni torinesi di Repubblica e Stampa. In mattinata, intorno alle 9.15, una trentina di persone si sono presentate davanti alle sedi dei quotidiani, in via Lugaro, affiggendo un volantino. Poi hanno effettuato il lancio direttamente dalla strada.

“Voi che terrorizzate la popolazione manipolando l’informazione secondo quanto vi viene commissionato da chi comanda – si legge nel volantino – voi che coprite con un complice silenzio quanto il potere non vuole che si sappia, come la strage nelle carceri italiane dello scorso marzo, con 13 morti ammazzati e centinaia di reclusi e recluse massacrati di botte”.

“Oggi che centinaia di anarchici e anarchiche sono sotto processo, in galera o con misure cautelari, oggi che nell’aula bunker delle Vallette si conclude il processo di appello Scripta Manent, siamo qui a portarvi un piccolo assaggio della giusta rabbia – conclude la nota – che la disinformazione di regime, i tribunali e le prigioni non riusciranno mai a spegnere”.