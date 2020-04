Manifestazione per esprimere solidarietà agli arrestati di domenica: slogan e cori contro Stato e forze dell'ordine. Due denunciati e raffica di sanzioni per assembramento

Questa mattina, circa una trentina di anarchici si sono riversati in strada per manifestare solidarietà agli arrestati di domenica, con i consueti slogan contro lo Stato e la Polizia di Stato. Sono stati immediatamente fermati per poi procedere alle identificazioni.

DUE DENUNCIATI E RAFFICA DI SANZIONI

Due persone sono state denunciate: un 28enne per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e un 46enne per resistenza. Tutti coloro che hanno causato assembramento sono stati sanzionati per violazione del Dpcm.