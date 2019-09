Anas, lavori in corso: da lunedì restringimento della carreggiata sul raccordo Torino-Caselle

Proseguono i lavori per il ripristino dell’asfalto (risanamento della pavimentazione) avviati da Anas lungo il raccordo autostradale 10 Torino-Caselle. A partire da lunedì 9 e fino al prossimo 20 settembre sarà, infatti, in vigore il restringimento della carreggiata in direzione del capoluogo piemontese nel tratto compreso tra il km 2,200 e il km 0,900, con indirizzamento del traffico sulla corsia libera. La limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria giornaliera 7-19 (esclusi festivi e prefestivi).

CANTIERE ALLO SVINCOLO DI MADONNA DI CAMPAGNA

Venerdì 13 settembre il cantiere interesserà lo svincolo di uscita per Madonna di Campagna che resterà chiuso al traffico da mezzogiorno fino alle 19, con indirizzamento della circolazione in uscita allo svincolo successivo.

LAVORI ALL’IMPIANTO DELLA GALLERIA DI CESANA

Da lunedì 9 e fino a venerdì 13 settembre Anas ha, inoltre, programmato la manutenzione periodica degli impianti della galleria di Cesana Torinese, tra il km 93,200 e il km 95 della statale 24 “del Monginevro“, in provincia di Torino. Per consentire l’esecuzione degli interventi la galleria sarà chiusa al transito in entrambe le direzioni nel solo orario notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo. Il percorso alternativo consigliato è costituito dalla A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.

INTERVENTI NEL TERRITORIO DI CANNOBIO

Infine, per consentire l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del versante roccioso al km 32,100 della statale 34 “del Lago Maggiore“, in località Carmine, nel territorio comunale di Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola), da martedì 10 settembre al 3 ottobre sarà attivo il senso unico alternato. La limitazione consentirà di eseguire in sicurezza per la circolazione in transito sulla statale la posa delle reti in aderenza sulla pendice ed il consolidamento di alcune placche rocciose localizzate.