Anastacia, Sinclair, Ben Harper: a Le Gru un’estate da numeri 1

Diciotto eventi live tra feste e concerti, per quasi un mese e mezzo di musica. È l’estate del Gru Village 105 Summer Festival edizione numero quattordici. Dal 14 giugno al 27 luglio, l’arena esterna dello shopville di Grugliasco si riempirà di note e parole. Un calendario riservato ai numeri uno assoluti che attraversa tutte le tendenze e gli stili musicali.

Ad aprire il calendario a metà del prossimo mese, sarà nientemeno che Anastacia. La ragazza bianca dalla voce nera, regina del soul contemporaneo, torna sempre molto volentieri nell’area metropolitana torinese, tanto da essere considerata, senza troppa enfasi, un’amica del Gru Village. Da tre anni poi alla rassegna grugliaschese si affianca il marchio di Radio 105. Il network fondato dai fratelli Hazan seguirà in vario modo le serate del festival. Tutto questo grazie alla presenza di Fabiola e Dario Spada, due tra i deejay più amati dell’emittente.

Si torna sul palco giovedì 20 giugno per ballare sulle note di Steve Aoki, tra i deejay più acclamati al mondo. Ancora fondamentali per la riuscita della kermesse si rivela l’Unione degli esercenti di Le Gru che ha prodotto, gestito e finanziato l’intera manifestazione. Venerdì 21 invece si celebra l’inizio dell’estate con una grande festa gratuita, “105 on stage”. Al party, presentato da Fabiola e Dario Spada, parteciperanno alcuni artisti tra i più amati del momento, a cominciare dai The Kolors ed Elodie rilanciati alla grande grazie al successo della hit “Pensare male” e poi ancora Benji e Fede e Mondo Marcio.

Il giorno successivo invece è in arrivo Irama. Il Gru Village 105 Summer Festival dimostrerà anche di avere un cuore enorme. Tutto questo grazie al live di Aco Bocina. Il grande mandolinista devolverà l’incasso del proprio concerto al progetto “Il ristorante dei bambini di Phnom Penn” che darà letteralmente da mangiare ai bambini cambogiani. Spulciando tra i concerti in calendario, il 23 giugno riecco un mito come Tony Hadley, simbolo degli anni Ottanta con i Spandau Ballet.

Dopo un’incursione nel mondo del musical con l’evento “Broadway celebration”, il 28 giugno si balla grazie a “Discoteca italiana”, nuova avventura di Gabry Ponte. Unica data già sold out in prevendita è il concerto di Ben Harper, martedì 2 luglio. Si torna in discoteca giovedì 4, grazie a Bob Sinclar. L’8 luglio torna Loredana Bertè, nella data inaugurale del tour estivo.

Il nuovo hip-hop italiano trova spazio venerdì 19 luglio grazie al doppio concerto di Canova e Coma Cose. Giovedì 25 luglio tocca al trionfatore di “X Factor” Anastasio, mentre la chiusura del Gru Village 105 Summer Festival il 27 luglio è affidata ad Achille Lauro (www.gruvillage.com).