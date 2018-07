Anastasia Ashley, il lato sexy del mare oggi sfila in passerella

Per molti è stata la surfista più sensuale del terzo millennio. Abbandonate le gare, oggi è un'affermata modella

Bellezza on the beach

Per molti è stata la surfista più sexy del terzo millennio. Utilizziamo il passato perché da qualche mese questa avvenente ragazzona made in Usa ha abbandonato le gare affermandosi sempre più come modella. Il merito? E’ tutto di un corpo dalle forme scultoree, modellato – è proprio il caso di dirlo – sul filo dell’onda. Stiamo parlando di Anastasia Ashley, californiana di San Clemente, dove è nata nel 1987. Nel 2010, la sensuale Ashley ha conquistato la Pipeline Women’s Pro alle Hawaii, mentre nel 2014 questa autentica “bellezza al mare” si è meritata le pagine di Sports Illustrated Swimsuit Edition. Nella fotogallery a lei dedicata è facile capire perché…