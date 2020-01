Anastasia Karanikolaou, bella come una divinità greca

Il nome tradisce le origini greche, anche se è statunitense al 100%. Della terra da cui sono partiti i suoi avi, tuttavia, conserva un retaggio nella bellezza…mitologica che le ha consentito di diventare una vera e propria star sui social.

Il suo profilo Instagram, infatti, può contare attualmente su sei milioni e 700mila follower, un numero in aumento costante. Stiamo parlando naturalmente di Anastasia Karanikolau, una vera e propria regina “curvy”.

Le foto che documentano tutti i suoi spostamenti tappezzano il suo profilo, che è pieno anche di consigli su come sentirsi bene e in forma anche se in possesso di curve sopra la media. Quelle di Anastasia sono decisamente generose ed è senz’altro un bel vedere.