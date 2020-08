«Anche i carabinieri volontari per il ritorno alla normalità»

Dalla messa online nei giorni più duri del Covid a quella in presenza con l’aiuto dei volontari. Dall’estate ragazzi in oratorio al continuo lavoro della Caritas e del centro di ascolto Emmaus per andare incontro alle famiglie in difficoltà, anche ora che l’emergenza sanitaria pare essersi sopita.

Azioni concrete, per don Sergio Fedrigo, che sostengono la comunità. Durante l’emergenza sanitaria, il parroco è stato vicino ai fedeli attrezzandosi per celebrare la messe in diretta Facebook, prima dalla casa parrocchiale e poi, appena stato dato il via libera per gli spostamenti, nella chiesa di San Giuseppe di via Roma. Ora che il lockdown è finito si è tornati a celebrare in presenza, con accessi ovviamente contingentati, distanza di sicurezza e massimo 90 persone a funzione. Quando è stato necessario, si è aperto anche il campetto dell’oratorio per celebrare all’aperto.

